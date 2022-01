Jenna Jameson wymiotowała i nie mogła chodzić. Teraz zdiagnozowano u niej rzadkie schorzenie

Czym jest zespół Guillaina-Barrego?

Zespół Guillaina-Barrego to rzadkie schorzenie – diagnozuje się od jednego do czterech przypadków na 100 tysięcy osób. Zaczyna się infekcją oddechową lub pokarmową, która może potrwać od dwóch do nawet czterech tygodni. Potem pojawia się osłabienie siły mięśniowej, które nasila się z czasem i prowadzi do znacznych trudności w chodzeniu, a nawet do paraliżu. Może objąć również mięśnie tułowia, rąk oraz twarzy. Leczenie IVIG polega na podawaniu pacjentowi immunoglobulin.