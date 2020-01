WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

oprac. Katarzyna Dobrzyńska 21-01-2020 (10:46) Jennifer Aniston na gali SAG Awards 2020 wyglądała obłędnie. Zdradziła swój trik na nienaganny wygląd Niedawno odbyła się gala wręczenia nagród SAG Awards 2020. Na czerwonym dywanie pojawiły się wszystkie największe sławy kina i telewizji. Wśród nich nie zabrakło Jennifer Aniston, która jak zwykle skradła całą uwagę. Gwiazda zdradziła, że jej kreacja była bardzo wymagająca. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Jennifer Aniston pojawiła się na gali (ONS.pl) Kiedy Jennifer Aniston pojawiła się na czerwonym dywanie, oczy wszystkich były zwrócone tylko na nią. Celebrytka jak zwykle wyglądała fenomenalnie. Zdecydowała się na długą, satynową suknię od Christiana Diora w perłowym kolorze. Swoją urodę pokreśliła też delikatnym makijażem, który wyglądał świeżo. Kreację uzupełniła długimi kolczykami z diamentami, które pięknie odbijały światło. Aktorka postawiła też na skromną fryzurę, która idealnie współgrała z całością. Jennifer Aniston zdradziła swój sposób na zagniecenia Celebrytka na rozdaniu nagród prezentowała się jak zwykle nienagannie. Na Instagramie zdradziła, że nie było to takie proste. Wiele kłopotu sprawiło jej dotarcie na galę i niepogniecenie kreacji. Musiała jechać w bardzo dziwnej pozycji. "Żadnych zagnieceń. To trudniejsze niż wygląda" – napisała na swoim profilu na Instagramie. Fani byli zaskoczeni i rozbawieni szczerością Aniston. Pod fotografią z samochodu pojawiło się wiele pochlebnych komentarzy. "Jesteś definicją klasy, elegancji i piękna", "Jestem z ciebie dumna! Wyglądałaś bosko", "Wyglądałaś fenomenalnie, teraz wiem, ile cię to kosztowało" – pisali internauci.