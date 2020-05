Jennifer Lopez nigdy nie je tych dwóch składników. Szef kuchni piosenkarki zdradził szczegóły dotyczące jej diety

Jennifer Lopez nigdy nie je tych dwóch składników

Powodem, dla którego go nie je, nie jest jednak fakt, że łosoś nie jest zdrowy, ale piosenkarka po prostu za nim nie przepada. "Przyznała, że nie odpowiada jej tekstura tej ryby" – przyznał kucharz.

W diecie piosenkarki dominują warzywa takie jak szpinak, ogórek i seler, z których szef kuchni przygotowuje artystce zielony sok. To właśnie od niego gwiazda zaczyna dzień. Chętnie sięga również po truskawki i podobnie jak inni członkowie jej rodziny, nie pogardzi jajkami z bekonem.

Klevin Fernandez wyjaśnił, że współpracując z J.LO, denerwował się tym, że nie może serwować jej tego, co często podawał innym klientom. "Nie pamiętam, ile raz musiałem dopytywać się o konkretne ograniczenia dietetyczne i alergie" – powiedział szef kuchni.

Piosenkarka nie lubiła mieć przed sobą kuszących potraw, szczególnie gdy była na restrykcyjnej diecie. Bywało, że J.LO wzywała szefa kuchni do siebie, by zapytać, dlaczego podał jej ryż.

"Tłumaczyłem, że na stole podałem jeszcze sałatkę i kurczaka, ale to ona sięgnęła po ryż. Od tego momentu ustaliliśmy, że będę serwował specjalnie dla niej każdy talerz osobno, a ona nie będzie zwracać uwagę na to, co w tym czasie ląduje na talerzu innych członków rodziny" – wyjaśnił.