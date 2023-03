Jennifer Lopez zaskoczyła jak nigdy. Mocno wycięte body i siateczka zamiast spódnicy

Jennifer Lopez może śmiało pretendować do miana ikony stylu. Jak każda z nas chodzi czasem w dresach czy wytartych jeansach, lecz jej stylizacje na kolejne wielkie wyjścia są mistrzowskie. Gwiazda jest raczej fanką maksymalizmu, jednak potrafi go obronić, co jest trudniejsze niż w przypadku minimalistycznych looków. Jej bajeczne outfity można podglądać na instagramowym profilu, który jest obserwowany przez prawie 240 milionów osób.