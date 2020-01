WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Jerzy Owsiak mógł się zdziwić. Dawid Ogrodnik mówi wprost, co o nim myśli Jerzy Owsiak wywołuje skrajne emocje. Niektórzy go krytykują, inni niezmiennie okazują wsparcie. Do grona gwiazd, które stoją murem za szefem WOŚP, dołączył aktor Dawid Ogrodnik. Jerzy Owsiak często jest krytykowany, według wielu niesłusznie. Dawid Ogrodnik okazał mu wsparcie (ONS.pl) Niemal co roku przed kolejnymi finałami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i tuż po nich pojawiają się kolejne plotki na temat Jerzego Owsiaka. Jego przeciwnicy zarzucają mu między innymi, że nieuczciwie rozlicza pieniądze z finałów WOŚP, część z nich zatrzymując dla siebie. On wielokrotnie zaprzeczał, że takie sytuacje mają miejsce. Za szefem WOŚP stoi też murem wiele osób, które okazują mu wsparcie. Temat powrócił znów w tym roku - 12 stycznia, gdy "Wiadomości" TVP poświęciły ponad sześć minut na krytykę Jerzego Owsiaka i tylko trzydzieści sekund na omówienie Finału WOŚP 2020. W obronie Jerzego Owsiaka stanął tym razem Dawid Ogrodnik. Jerzy Owsiak pod ostrzałem - broni go Dawid Ogrodnik Dawid Ogrodnik udostępnił na swoim profilu na Instagramie wpis, który poruszył wielu fanów. "Nie zapominajmy, że trzeba pomagać. Czy kogoś lubimy, czy nie - musimy pomagać" - napisał aktor. Podkreślił, żeby najlepiej zacząć od siebie. "Pomóżmy sobie. Dopiero później zastanówmy się, czy jeszcze warto oceniać, czy nie warto być wolnym od oceny i nie oceniać innych! Jurek, zawsze z tobą!" - zaznaczył. Fani aktora podkreślali w komentarzach, że to mądre i ważne słowa. "W punkt!", "Brawo! Inspiracja dla młodych. Super gość" - pisali.