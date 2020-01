Jerzy Skoczylas krytykuje dziennikarkę Karolinę Opolską. "Kim jest panienka z czymś takim?"

Jerzy Skoczylas, dziennikarz i autor książek odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, poszedł o krok za daleko. W ostatnim tweecie wyraził, co sądzi na temat wizerunku dziennikarki Karoliny Opolskiej. Katarzyna Lubnauer nie przeszła obojętnie obok jego wpisu.

"Pisanie per 'panienka' o kobiecie to szczyt chamstwa" – zauważa kolejna osoba. "Karolina Opolska, świetna kobieta, matka i dziennikarka. Mam dość pańskich chamowatych wpisów", "Chyba pana poniosło. Wielu ludzi pana obserwuje, a pan im pokazuje palcem dosyć znaną i raczej chyba lubianą tutaj osobę, zapraszając do komentowania wyglądu. Słabe", "'Czymś takim' to znaczy tatuażami. Od kiedy to tatuaż komuś przeszkadza? Po segregacji rasowej, homofobii ma teraz wejść nowy trend: 'czystoskórzy' i wytatuowani? Słabe to, panie Jerzy" – czytamy w komentarzach.