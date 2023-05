Jerzy Stuhr ponownie walczy z nowotworem. Przeszedł operację

Do wspomnianej sytuacji nawiązano w najnowszym podcaście "WojewódzkiKędzierski", w którym gościł syn aktora - Maciej. Pytany o to, czym obecnie jeździ jego ojciec odpowiedział, że wózkiem inwalidzkim ponieważ przebywa obecnie na OIOM-ie.

- Nowotwór wrócił. Rak krtani pojawił się w prawie tym samym miejscu co poprzednim razem. Znów była konieczna operacja - podał dziennik powołując się na słowa osoby z otoczenia Jerzego Stuhra.

Z ustaleń gazety wynika także, że aktor ponownie zdecydował się na leczenie w klinice w Zakopanem, a zabieg przeprowadzono około trzy tygodnie temu. Teraz czeka go rehabilitacja.

