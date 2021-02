Lis o zachodzeniu w ciążę w Polsce. Przyznaje, że by się bała

Jaki wybór ma dziś Polka, która jest świadoma, że jej dziecko urodzi się tak chore, iż umrze po kilku godzinach lud dniach? Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego właściwie nie ma żadnego. Od miesięcy na to, co teraz już obowiązuje, przygotowywały się aktywistki, które nie zgadzają się, by skazywać kobiety na cierpienie. Jest prężnie działający telefon Aborcyjnego Dream Teamu (+48 222 922 597), pod którym można dowiedzieć się, jak dokonać aborcji w domu, ale też gdzie za granicą i kiedy możliwy jest taki zabieg.

Aborcja – wyrok TK

Jakiś czas temu w jednym z wywiadów wróciła wspomnieniami do czasów zagrożonej pierwszej ciąży. – Julki o mały włos nie straciłam. Pamiętam, że leżałam w szpitalu i nad głową lekarze mówili: "Nie, to jest już po ciąży", jeden mówił do drugiego: "To co, może wyskrobiemy?". Ja leżałam, w ogóle nie widziałam, co się dzieje – wyznała Krzysztofowi Ibiszowi. Na szczęście, jak potem stwierdził ginekolog Lis, wydarzył się cud. – Pamiętam, że lekarz zaczyna mi jeździć tym urządzeniem po brzuchu i mówi tak nagle: "Słuchajcie, Jezus Maria, to żyje!". Wtedy dostałam takiego kopa – zdradziła.