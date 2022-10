Magda Mołek o wywiadzie z Małgorzatą Kożuchowską. Stanowczy komentarz

- W tej rozmowie, według mojego serca i mojego dziennikarskiego nosa, najważniejsze było dla mnie to, w jaki sposób pracują w Polsce aktorki i aktorzy, czy całe zespoły produkujące seriale czy filmy. Było to dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, że wciąż jest tak, że pracuje się na planie po kilkanaście godzin. (...) Więc pomyślałam sobie, że to jest taki główny temat, na którym warto, abyśmy się skupili i rozmawiali o tym, co jest istotne, a nie o tym, co jest kompletnie nieistotne - mówiła Mołek w rozmowie z Jastrząb Post.