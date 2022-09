Jesienne stylizacje do pracy – jak połączyć modę z firmowym dress code'em?

Sukienka w roli głównej – z czym ją łączyć w stylizacji do pracy?

Jesienią bez obaw stawiaj także na sukienki, zwłaszcza o fasonie trapezowym i kopertowym. W szczególności polecamy ci kreacje tweedowe, które są i szykowne, i ciepłe. Pozwól na to, aby prostota i elegancja same się obroniły i wybieraj modele w stonowanych kolorach – czarnym, granatowym albo szarym. Co dodać do sukienki do pracy? Zdecydowanie trencz damski, rajstopy oraz kozaki albo loafersy.