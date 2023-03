Jest Afganką urodzoną w Rosji. Tak mówi o życiu w Polsce

- Dzieci w szkole śmiały się ze mnie, że kiedy skończę 16 lat, rodzice wydadzą mnie za mąż. Słyszałam: "Po co się uczysz? I tak nie będziesz miała nic do powiedzenia". To był dla mnie szok. Wróciłam wtedy do domu i zapytałam o to moją mamę. Bałam się, że naprawdę to zrobią. Ona zaczęła się śmiać i od razu mnie uspokoiła. Powiedziała, że gdyby mieli to w planach, nie mieszkalibyśmy w Rosji i nie wysłaliby mnie do szkoły - wspomina w rozmowie.