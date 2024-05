Jest byłą amiszką. Wymieniła sześć zasad społeczności

38-letnia Lizzie Ens to była amiszka, która prowadzi popularny profil na TikToku. Za pośrednictwem mediów społecznościowych wyjawia sekrety życia w zamkniętej społeczności. Nie miała dostępu m.in. do bieżącej wody, elektryczności czy nawet papieru toaletowego. Kobieta zdecydowała się opuścić swoją rodzinę, mając 19 lat.

W najnowszym wideo Lizzie Ens spytała swoich widzów, czy byliby w stanie przez tydzień żyć jako amisze. Z jakimi trudnościami życia codziennego musieliby się zmagać? Warunki życia znacznie odbiegają od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni.

"Czy mogę zapisać tam moje dzieci? Są wspaniałe, ale miło byłoby pokazać im inne życie, aby doceniły, jakie mają szczęście i zobaczyły, że nie wszyscy mają rzeczy, które one traktują jako coś normalnego" - oznajmiła internautka.

Lizzie Ens nie pierwszy raz otwarcie opowiada o życiu w zamkniętej społeczności. Otwarcie przyznaje, że w jej rodzinnym domu nie było elektryczności ani bieżącej wody. Nie miała dostępu do prysznica, a załatwianie potrzeb fizjologicznych musiało odbywać się na zewnątrz.

Najwięcej emocji wśród internautów wzbudziło wyznanie, że w jej społeczności nie można było używać papieru toaletowego, ponieważ uważany był on za "dobro luksusowe".

Lizzie nie mogła też obcinać swoich włosów. Samodzielnie nauczyła się szyć, aby robić dla siebie sukienki. Zawsze musiały być one wystarczająco długie i sięgać kostek.

