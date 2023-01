Jest córką Grace Kelly. Mówi się, że ciąży nad nią klątwa

Jak do tego doszło? Dwa lata po rozwodzie z pierwszym mężem księżniczka Monako poznała włoskiego biznesmena Stefano Casiraghiego, za którego wyszła w 1983 roku. Para, ze względu na nieunieważnione małżeństwo z Junotem, wzięła wtedy jednak ślub cywilny. Doczekali się trójki dzieci: córki Charlotte oraz dwóch synów - Andrea i Pierre'a. Wydawało się, że nic nie stanie im na drodze do szczęścia. W 1990 roku doszło jednak do wypadku łodzią motorową. Casiraghi, który się na niej znajdował, zginął na miejscu.