"Najsmutniejsza księżna świata" pokazała dzieci. Nie do wiary, jak szybko rosną

Księżna Charlene pokazała dzieci

"Rosną tak szybko" - napisała. Jacques Honore Rainier i Gabriella Therese Marie skończyli już bowiem 7 lat. Bliźniaki rozpoczęły naukę w szkole, a ich dumna mama postanowiła upamiętnić ten dzień, wstawiając ich zdjęcie na swojego Instagrama. W komentarzach zachwytom nie było końca. Obserwatorzy księżnej Monako zastanawiali się, do kogo bardziej podobne są dzieci - do niej, czy do księcia Alberta II.