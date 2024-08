Najgorszy dodatek do pizzy. Dietetyczka onkologiczna ostrzega

Eksperci z Cancer Reaserch alarmują, że w ciągu najbliższych 20 lat liczba przypadków raka na świecie może wzrosnąć o 55 proc. W obliczu tak niepokojących prognoz, specjaliści coraz częściej podkreślają, jak ważny jest styl życia w profilaktyce nowotworowej. Okazuje się, że to nie tylko genetyka decyduje o zachorowaniu na raka, ale również nasze codzienne wybory żywieniowe.

Dr Nichole Andrews, dietetyczka onkologiczna z USA, zwraca uwagę na rodzaje żywności, których warto unikać. Wśród nich znalazło się jedno z najpopularniejszych dań na wynos. Co ciekawe, nawet niewielka ilość tego produktu może zwiększać ryzyko zachorowania na raka. Czy to oznacza, że musimy całkowicie zrezygnować z naszych ulubionych potraw?

Do tej kategorii zaliczają się nie tylko pepperoni, ale także hot dogi, wędliny czy inne gotowe dania mięsne. Dietetyczka radzi, by wybierać pizzę z samym serem, warzywami lub kurczakiem. Alternatywą może być także przygotowanie domowej pizzy z surową kiełbasą, którą sami upieczemy.

To nie oznacza jednak, że musimy całkowicie zrezygnować z pizzy. Kluczem jest świadomy wybór składników i urozmaicona dieta. Warto eksperymentować z różnymi dodatkami, takimi jak grillowane warzywa, świeże zioła czy ser feta. Dzięki temu nasza pizza nie tylko będzie zdrowsza, ale także zyska nowe, intrygujące smaki.

Co możemy zrobić, by chronić swoje zdrowie? Przede wszystkim warto czytać etykiety produktów i świadomie wybierać te z krótszą listą składników. Stawiajmy na żywność mało przetworzoną, bogatą w warzywa, owoce i pełne ziarna. Gotowanie w domu daje nam kontrolę nad tym, co trafia na nasz talerz. Pamiętajmy, że małe zmiany w codziennej diecie mogą przynieść duże korzyści dla naszego zdrowia w dłuższej perspektywie.