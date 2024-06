Jesteś w waniliowym związku? Taki seks będzie najlepszy

Innym wyzwaniem w waniliowych związkach może być brak otwartości na nowe doświadczenia i eksperymenty . Partnerzy mogą czuć się ograniczeni przez tradycyjne normy i oczekiwania społeczne, co może hamować ich rozwój i eksplorację własnej seksualności. Ważne jest, aby szczerze rozmawiać o swoich potrzebach i pragnieniach oraz szukać kompromisów, które pozwolą obu stronom czuć się spełnionymi i szczęśliwymi. Seksuolodzy mają również kilka rad, jak sprawić by waniliowy związek stał się bardziej intrygujący.

Jedną z rad ekspertki jest planowany seks. Jeśli jeden z partnerów ma pewną fantazję, do jej spełnienia np. kupienia kostiumu czy gadżetów potrzebne jest wcześniejsze planowanie. Howard uważa, że zaplanowana intymność pomaga lepiej angażować się w zabawę seksualną, a nie sam akt seksualny. To pozwala na intymność bez presji i pomaga utrzymać stałe podniecenie w związku.

Trzecią radą jest znalezienie swojego bezpiecznego słowa. Jeśli decydujecie się na perwersyjny seks lub igraszki, które do tej pory były wam nieznane, warto znaleźć sposób na zasygnalizowanie, gdy w trakcie zbliżenia coś nie będzie wam odpowiadać. Seksuolożka podkreśla, też, że "warto dowiedzieć się, co lubi twój partner, niezależnie od tego, czy jest to perwersyjne, czy nie. To jest klucz do lepszego seksu".