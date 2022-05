Jest fotografką ślubną. Mówi, czego nie robić, by nie zrujnować zdjęć z uroczystości

Dzień ślubu i wesela dla wielu jest tym najpiękniejszym w życiu, ale również jednym z najbardziej stresujących. Para młoda martwi się, by wszystko przebiegło po ich myśli, podczas gdy wzrok wszystkich gości zwrócony jest w ich stronę. Z pewnością ostatnią myślą, która pojawia się w ich głowie w tym całym zamieszaniu jest to, jak wyjdą na zdjęciach. Dobry fotograf zadba o to, by wyglądali jak najlepiej. Są jednak sytuacje, których warto unikać, by nie zniszczyć pięknych ujęć.