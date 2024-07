Gorsza niż "zemsta sąsiada". Gdy ją posadzisz, szybko pożałujesz

Róża pomarszczona to bliska krewna dzikiej róży, jednak wprawne oko bez trudu dostrzeże różnice między nimi. Ten zwarty krzew, pozostawiony bez przycinania, może osiągnąć nawet 1,5 m do 2 m wysokości. Od maja do końca lipca zdobią go duże, pojedyncze, ciemnoróżowe kwiaty. Najbardziej charakterystyczne są jednak duże, pomarszczone liście, które mają intensywną zieloną barwę.