Jest gwiazdą serialu "Na sygnale". Przyszła na premierę w rozciętych spodniach

"W takiej roli jeszcze mnie nie widzieliście" - wyznała Monika Mazur przed premierą serialu Canal Plus "Algorytm miłości". Aktorka znana z roli Martyny w produkcji TVP2 "Na Sygnale" nieczęsto pojawia się na ściankach. Ale tym razem wyraźnie przypieczętowała swoją obecność nie tylko intensywnym kolorem ubrania. Również nieoczywistym fasonem spodni.

Ciepłe typy urody doskonale prezentują się w ciepłych odcieniach, dlatego pomarańczowa stylizacja aktorki o typowo jesiennej urodzie była strzałem w dziesiątkę. Euforyczny odcień pomarańczy działa jak dopamina – pobudza, rozświetla, dodaje energii . Jest optymistyczny, kojarzony z południowymi cytrusami i wspominający ostatnie promienie zachodzącego słońca. Dlatego też kobiety, głodne motywujących i tryskających życiem odcieni, najchętniej aktywizują go w szafie w wiosenno-letnim sezonie.

Mowa o rozcięciu, które biegło wzdłuż nogawki i wyeksponowało cieliste szpilki. Jego pionowe i środkowe rozmieszczenie sprawiło, że spodnie optycznie wydłużały nogi . Ale ten subtelny niuans stanowił także odskocznię od klasycznych modeli, które na co dzień przewijają się na ulicach.

Spodnie z rozcięciem są obecne w modzie już od kilku lat. Chociaż rozpoczęły karierę z pomocą jeansów, których rozcięte nogawki zachodziły na kowbojki i tworzyły zadziorny efekt, to obecnie romansują z elegancją .

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!