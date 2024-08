Ma już 91 lat. "Alexis" pokazała, jak teraz wygląda

Rodzice zmusili ją do ślubu z Reedem. Małżeństwo przetrwało dwa lata. W 1963 roku wyszła za Anthony'ego Newleya, z którym doczekała się córki Tary i syna Alexandra. Związek nie przetrwał próby czasu. W latach 70. poślubiła Ronalda S. Kassa, a dekadę później była żoną piosenkarza Petera Holma.

W 2000 roku, podczas prób do spektaklu spotkała Percy’ego Gibsona . Mężczyzna był od niej o 32 lata młodszy, jednak duża różnica wieku im nie przeszkodziła. Dwa lata później byli już małżeństwem i są nim do dziś.

"Najpiękniejsza para", "Zachwycasz", "Zasłużyłaś sobie na to" - komentują fani.

