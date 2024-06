Jest kuratorką sądową. Opowiada, co dzieje się w polskich domach

Sara Przepióra: "Kuratorka pracuje ze złem" - czytamy w pani książce. Co kryje się pod tym zwrotem?

Hanna Flara: Miałam na myśli wiele rzeczy. Gdyby było dobrze, odwracając nieco pani pytanie, nie byłoby kuratora w opisanych przeze mnie rodzinach. Czyny, które popełnili skazani, są złe, karygodne, okrutne, wstrząsające. Oni sami są źli, bo są zdolni do popełniania przestępstw, a więc coś nie zagrało, gdzieś zabrakło moralności, granic, wglądu w siebie.

Miało ono miejsce, kiedy byłam jeszcze kuratorem społecznym. Na tym stanowisku wykonuje się zadania pod okiem kuratora zawodowego. Oczywiście wyjścia w teren są samodzielne, nie można tego formalnie nazwać pracą, nie ma wynagrodzenia, a ryczałt za wykonane nadzory, dozory czy wywiady środowiskowe. I po takim "samodzielnym wyjściu" w teren do kilku rodzin, wróciłam do domu rodzinnego.

Mieszkałam jeszcze u rodziców. Poczułam wdzięczność za nich i do nich, za to, w jakich warunkach mogłam się wychować. Nie każdy ma tyle szczęścia.

W opisywanych w książce historiach przewija się poczucie misji, ale też obawa o bezpieczeństwo. Czy to nieodłączna część pracy?

Opowiem o swoich odczuciach. To nie jest tak, że odczuwam strach za każdym razem, bo wykończyłabym się psychicznie i fizycznie w pierwszym roku pracy. Dotyczy to raczej sytuacji, gdzie absolutnie niczego nie wiem o danej osobie, a od wejścia widać na przykład, że mieszkanie jest zapuszczone, mroczne, w kamienicy niewielu sąsiadów, a uczestnik postępowania delikatnie mówiąc, ma szał w oczach.

A czasami obawiam się danej osoby z racji samego artykułu, z jakiego ją czy jego skazano, zazwyczaj związanego ze stosowaniem przemocy. I tak jak pisałam, obawiam się osób chorych czy zaburzonych psychicznie. Ich zachowanie może być nieprzewidywalne, a nawet niebezpieczne. Wierzę w instynkt samozachowawczy, nigdy go nie bagatelizuję.

Mogę liczyć tylko na siebie, więc muszę być w dobrej formie, żeby wyostrzyć zmysły - dosłownie. Niczego nie przegapić, nie dać zamknąć za sobą drzwi na klucz, a to się zdarza. Często na zasadzie odruchu, ale wyłapuję to od razu i stanowczo proszę o niezamykanie za mną drzwi na klucz.

Nauczyłam się wyczuwać, czy rozmowa przebiega już zbyt nerwowo. Lepiej zakończyć ją szybciej niż ciągnąć dyskusję i dopuścić do eskalacji emocji. Mam też zasadę, że nie wejdę do domu, jeśli w progu powita mnie osoba pijana.

Najlepiej zapoznać się z dostępną już dokumentacją o potencjalnym podopiecznym zawartą w naszych systemach informatycznych i dowiedzieć się, z jaką osobą będzie się mieć do czynienia oraz dobrać środki ostrożności do sytuacji. W skrajnych czy naprawdę niebezpiecznych przypadkach mogę poprosić o asystę policję, czego nie nadużywam. Zdarzyło mi się też poprosić o asystę kolegę czy koleżankę z zespołu.

To pewnie niejedyna trudność w zawodzie kuratora sądowego.

W tej pracy jest ich ogrom. Związane są z wymogami ze strony choćby przełożonych, jak i podopiecznych. Jest to zawód wymagający ciągłego doszkalania się. To też praca na termin, a do tego doskwiera nam brak ochrony prawnej przed niesłusznymi oskarżeniami czy skargami.