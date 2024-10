Lista byłych partnerek aktora jest imponująca. Syn Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej i Pawła Królikowskiego nigdy nie krył się ze swoimi uczuciami i chętnie pokazywał razem z ukochanymi na ściankach i celebryckich galach. Jego pierwszym głośnym związkiem, który trwał od 2012 do 2014 roku, był ten z Laurą Breszką. Para poznała się na planie serialu "Ja to mam szczęście".

Związek z Laurą Breszką nie zakończył się jednak ślubem, o którym mówiono co nieco w kuluarach. Niecały rok później aktor związał się z Katarzyną Sawczuk. Między parą miało zaiskrzyć podczas zdjęć do serialu "Czas honoru". Ich relacja nie przetrwała próby czasu, a powodem rozstania miała być ówczesna przyjaciółka Sawczuk.

Julia Wieniawa była kolejną partnerką Królikowskiego. Od 2017 do 2018 roku tworzyli jedną z najpopularniejszych par w show-biznesie. Aktorka i wokalistka napisała nawet piosenkę nawiązującą do związku z Antonim Królikowskim pt. "Nie muszę". Królikowski był jej pierwszą, poważną miłością. Ostatecznie doszło jednak do rozstania.