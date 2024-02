Jest mężatką od 24 lat. Mało kto wie, z kim się związała

Magdalena Stużyńska poznała przyszłego męża, gdy miała 23 lata. Ona była wówczas początkującą aktorką, on - współpracownikiem scenografa. Uczucie pojawiło się szybko. Choć w latach 90. media próbowały zdobyć jakąkolwiek informację na temat życia prywatnego aktorki oraz jej partnera, para pokazała się razem jedynie w lutym 2000 roku.

Kilka miesięcy później stanęli na ślubnym kobiercu. Ich skromna ceremonia odbyła się podczas jednodniowej wyprawy do Pragi, gdzie ślubu udzielił im konsul Rzeczpospolitej w Czechach.

W kwietniu 2011 roku urodziła drugiego syna, który otrzymał imię Gustaw. To właśnie wtedy zdecydowali się z mężem na budowę wspomnianego domu, o którym marzyła przez lata. Dziś, gdy już w nim mieszkają, nazywają go "ukochanym miejscem na ziemi".

Zdradziła sekret udanego pożycia. Mówi, co zrobiła dla męża

