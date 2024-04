Wyjątkowo toksyczna roślina. Zdobi wiele ogrodów

Wisteria, zwana też glicynią, to piękna i pachnąca roślina pnąca z rodziny bobowatych, znana głównie z uwagi na swoje spektakularne kwiatostany – są długie i gęste, tworzą efektowne kaskady kwiatów. Gatunki wisterii pochodzą głównie z Azji i Ameryki Północnej.

Wyjątkowy urok tych pięknych pnączy sprawia, że są cenione przez miłośników ogrodnictwa na całym świecie, choć nie tak łatwe w uprawie. To rośliny długowieczne, które mogą dorastać nawet do 10 metrów wysokości. Potrzebują dobrze przepuszczalnej, żyznej gleby oraz słonecznego stanowiska. Można je samodzielnie wyhodować z nasion, jednak to zadanie trudne i niekoniecznie skazane na sukces, dlatego lepiej postawić na sadzonkę od profesjonalnego dostawcy.