Rozsyp pod truskawkami. Szkodniki nie mają szans

Truskawki to najpopularniejsze letnie owoce. Czekamy na nie przez cały rok. Można zjeść całą miskę i nadal nie mieć dość. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób decyduje się na samodzielną uprawę truskawek. To zadanie nie należy do najłatwiejszych, bowiem krzaki atakowane są przez szkodniki i grzyby. Jak ochronić truskawki przed chorobami? Poznaj prosty sposób.