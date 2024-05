Uprawiają cushioning. Wyjątkowo toksyczny trend

Cushioning to okrutny trend w randkowaniu

Wiele osób przyzna, że randkowanie w obecnych czasach nie jest najprostsze. Mimo dostępności aplikacji, które teoretycznie mają nam pomóc w odnalezieniu drugiej połówki, poznawanie potencjalnych partnerów w sieci wiąże się z mnóstwem znaków zapytania.

Po czym rozpoznać, że padło się ofiarą cushioningu i na czym dokładnie polega to zjawisko?

Czerwone flagi. To może być cushioning

Cushioning to termin odnoszący się do sytuacji, w której zapewniamy sobie "asekurację" pod postacią innych potencjalnych partnerów. Nie chcę zostać sam, dlatego utrzymuję bliskie relacje na granicy flirtu z kilkoma osobami naraz. To swoiste robienie sobie listy rezerwowych "na wszelki wypadek". Istnieją cztery sygnały ostrzegawcze, że możemy znajdować się w takiej relacji.

Lampka powinna nam się zapalić, gdy druga strona wciąż nie spuszcza oka ze swojego telefonu i co chwilę go sprawdza. Stara się też nie rozmawiać przez urządzenie w twojej obecności, a w każdym momencie "ciszy" zauważasz, że pisze z kimś innym.

Drugą czerwoną flagą jest samo zachowanie, które wyraźnie jest nielogiczne. Najpierw dana osoba będzie się mocno angażować, a później znikać na kilka dni, po czym znów wracać.

Na niechlubnej liście znajduje się również brak przedstawienia rodzinie i znajomym, w momencie, gdy powinniśmy się spodziewać poznania bliskich.

Na koniec - brak zaangażowania. Jeżeli masz wrażenie, że to ty wciąż wszystko planujesz, szukasz wspólnych zajęć, proponujesz wyjścia i nie działa to we dwie strony, bardzo możliwe, że dla tej osoby jesteś tylko opcją. Związek bowiem wymaga zaangażowania dwóch stron.

