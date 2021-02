Jest synem Dominiki Ostałowskiej. Czym zajmuje się Hubert Zduniak?

Czym zajmuje się syn Dominiki Ostałowskiej?

Zduniak postanowił wrócić do aktorstwa, jednak serial TVP zamienił na hit TVN-u, czyli "Na Wspólnej". Zapytany o aktorstwo mówi, że nadal będzie się starał. - Próbuję w tę stronę iść. Mam za sobą pierwsze kroczki. Są to czasami bardzo ambitne plany, ale mam nadzieję, że totalnie do spełnienia – mówił w rozmowie z Newserią. A jego mama była bardzo dumna z tego, jak sobie radzi przed kamerą. "Jestem zadowolona, że w ogóle ma pomysł na swoją przyszłość. On fascynuje się światem filmu. Obejrzał już mnóstwo filmów i, jak na swój wiek, ogromnie dużo przeanalizował. Mam z kim podyskutować. To niesamowite, jak podobne mamy czasem odczucia. Zdarza się, że gdy rozmawiamy, padają z naszych ust te same zdania i to dokładnie w tym samym momencie" – stwierdziła Ostałowska w rozmowie z Plejadą w 2016 roku.