Jest w każdym zlewie. Niewiele osób wie, do czego służy

Celem wspomnianych dziurek jest zapobieganie wylewaniu się wody poza zlew, umywalkę czy wannę. Kiedy napełniamy wodą którykolwiek z tych przedmiotów i zapomnimy o zatkanym odpływie, woda może się przelewać na zewnątrz. Dzięki tym otworom nadmiar wody zostaje odprowadzony do odpływu, co podnosi poziom bezpieczeństwa użytkowania.

To pomysłowe rozwiązanie pomaga nam oszczędzać wodę i zapobiegać jej marnowaniu. Otwory pełnią funkcję tzw. bezpieczników. Połączone są z odpływem, co uniemożliwia poziomowi wody przekroczenie określonej wysokości w umywalce czy zlewie.

Nie można jednak zapominać o regularnym czyszczeniu małych otworów podczas sprzątania łazienki, ponieważ może to skutkować rozwojem wielu bakterii. Najlepiej używać do tego waty lub wacika nasączonego octem i pozostawić go na całą noc na brudnych miejscach. Można również użyć szczoteczki do zębów, aby dokładnie doczyścić te trudno dostępne miejsca. Dbanie o higienę tych niewielkich elementów jest prostym, ale skutecznym sposobem na utrzymanie czystości naszych sanitariatów.