Jest w nowym związku. Za zgodą partnera spotyka się z byłymi

– To straszny syf i nikomu tego nie życzę – mówi Lena. – Mój związek z Marcinem miał wzloty i upadki, ale ja go nadal strasznie kochałam. On tymczasem twardo stwierdził, że to koniec i chce się rozstać. Ale, ponieważ "bardzo mnie lubi" i "byłam dla niego ważna", możemy się przyjaźnić. Ja się tego mocno uchwyciłam i uznałam, że wolę być jego przyjaciółką, niż zupełnie go stracić. Tak zaczęły się najgorsze dwa lata w moim życiu. Czekałam ciągle na kontakt z jego strony, na każde spotkanie się stroiłam. Udawałam, że jest mi obojętny, że tylko go lubię, a tak naprawdę potem analizowałam każdy jego gest, każde słowo, czy przypadkiem znowu na mnie nie leci. Kilka razy poszliśmy do łóżka, ja bardzo chciałam, on też, ale zaznaczył, że to bez zobowiązań i czy mi na pewno pasuje. Zapewniłam, że tak, ale wiadomo, liczyłam na coś więcej. Potem ryczałam kilka dni.