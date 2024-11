Zrezygnowała z seksu. Nie spodziewała się, że aż tak bardzo zmieni się jej życie

"Na początku pomysł życia w celibacie wydawał mi się mało atrakcyjny, ale z czasem zaczął nabierać barw. Zaczęłam czytać na ten temat i tak natrafiłam na ruch NoFap" - zdradziła w rozmowie z "Newsweekiem" Marta. Kobieta przekonuje, że to była jedna z najlepszych decyzji w jej życiu. Co jednak na to wszystko eksperci? Czy rezygnacja z seksu może rzeczywiście mieć na nas aż tak pozytywny wpływ?