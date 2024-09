Jest jedyną żoną dubajczyka. Wyjaśniła, dlaczego nie ma innych

Pochodząca z Wielkiej Brytanii Soudi Al Nadak kilka lat temu wyjechała na studia do Dubaju. To właśnie tam poznała swojego męża Jamala, z którym jest od ośmiu lat. 27-latka nie ukrywa, że dzięki milionom na koncie ukochanego, mogą pozwolić sobie na dostatnie życie. Życie żony dubajskiego bogacza ma jednak pewne wady.

Mężczyźni w ZEA mogą mieć maksymalnie cztery żony. Jest jednak pewien warunek - każdej z nich mąż musi zapewnić takie same, godne warunki życia oraz równo je traktować.

Soudi Al Nadak najwyraźniej doskonale zdaje sobie z tego sprawę, bowiem jak sama wyznała, wydaje tak dużo pieniędzy męża oraz nie pozwala mu się z nią nudzić, by nie miał czasu ani środków, by zdecydować się na kolejne małżeństwo.

