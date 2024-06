Jest żoną milionera z Dubaju. Pokazała, co dostała na urodziny

Podróże, stołowanie się w drogich restauracjach, torebki i ubrania od najbardziej znanych projektantów... Życie Soudi Al Nadak opływa w luksusy. Niedawno kobieta, która pokazuje, jak na co dzień wygląda życie "dubajskiej żony", świętowała urodziny. Mąż influencerki nie zapomniał o tym ważnym dniu. Sprawił, że ta chwila była naprawdę wyjątkowa.

Soudi dokładnie dokumentuje to, co dostaje od męża. Ostatnio przez cały dzień mężczyzna skupiał się na tym, aby jego żona poczuła się jak prawdziwa królowa. W dniu urodzin na kobietę co chwila czekały kolejne niespodzianki.