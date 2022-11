"Jestem idealna taka jaka jestem". Martyna Kaczmarek wkracza na wybiegi

Martyna Kaczmarek to feministka, która na swoim profilu społecznościowym głośno, odważnie i bez ogródek mówi o tematach tabu i prawach kobiet. To postać, jak mówią osoby z jej kręgu, która zaraża pozytywną energią. To kumpela z sąsiedztwa i wojowniczka w jednym, która chce zmieniać świat na lepsze. Uczestniczka polskiej, jedenastej edycji programu Top Model, jako pierwsza kobieta size plus zamieszkała w domu modeli i modelek. Projektanci szybko dostrzegli jej potencjał, zapraszając do współpracy i licznych projektów. Tym sposobem Martyna Kaczmarek przeszła po wybiegu udowadniając, że kanon piękna to relikt przeszłości.