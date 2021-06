"Jestem w ciąży!" . Karolina i Maciej Szaciłło spodziewają się kolejnego dziecka

Udało się. Karolina Szaciłło teraz uczy innych tego, co jej pomogło. Jest nauczycielką technik oddechowych i medytacji oraz autorką bestsellerowych książek, m.in. "Karolina na detoksie", "Jedzenie, które leczy", "Jem to co kocham i chudnę" oraz "Jestem kobietą".