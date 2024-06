Chemiczny seks robi furorę. O konsekwencjach nie mówi się głośno

Jak wyjaśniła badaczka Agata Stola, wyraz "chems" w Wielkiej Brytanii jest slangowym określeniem na konkretną grupę substancji, do której najczęściej zalicza się m.in. metaamfetaminę oraz tzw. pigułkę gwałtu.

Robert Kowalczyk zwrócił uwagę, że zażywanie substancji "może mieć charakter wyrównujący" wśród osób, które doświadczyły stygmatyzacji ze względu na swoją orientację seksualną. Po substancje psychoaktywne sięgają w takich przypadkach po to, by podwyższyć obniżony nastrój. Jednak tkwienie w tej pętli ma tragiczne skutki uboczne.

