Jesteś właścicielem kota? Nie zapomnij o podatku

Wiedza o podatku od posiadania psa jest już w Polsce dość powszechna. O opłacie za zwierzę powinni też pamiętać wszyscy posiadacze kotów. Od podatku dotyczącego tej drugiej grupy pupili jest jednak wyjątek. Co warto wiedzieć?

Z podatku są zwolnieni ci, którzy zdecydowali się na adopcję kota ze schroniska lub przygarnięcie zwierzaka z ulicy. Podatek obowiązuje w zasadzie wyłącznie posiadaczy kotów rasowych. W przypadku ich zakupu, z hodowlą spisujemy umowę kupna, przez co pupil w świetle prawa jest traktowany jak przedmiot. W takim przypadku podatek od kota będzie wynosić 2 proc. wartości czworonoga, jeśli za zwierzę zapłaciliśmy minimum tysiąc złotych.

W tym przypadku nie będzie już tak kolorowo. Kary zaczynają się od 1/10 do 20-krotności pensji minimalnej, czyli od 424 do 84,8 złotych!

