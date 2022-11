Mieszkańcy Chersonia walczyli z Rosjanami. "Wykorzystywaliśmy każdą okazję"

— Adrenalina we mnie buzowała. Nie czułem strachu. Nie miałem też czasu na myślenie — dodaje. Archie zaatakował dwóch rosyjskich żołnierzy. Odebrał im życie. — Przez pierwsze kilka dni czułem się bardzo źle, ale potem zrozumiałem, że to byli moi wrogowie. Chcieli mi odebrać wszystko, co kochałem — komentuje.