JLo na tym zdjęciu wygląda koszmarnie. W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliście

Jennifer Lopez zadaje szyku nawet po wyczerpujących treningach na siłowni. Jednak to zdjęcie z wanny wywołało falę zdumienia: "Wyglądasz jak Grinch".

Formy 52-latce mogłaby pozazdrościć niejedna nastolatka. Aktorka ma idealną figurę i skórę bez jednej zmarszczki. Jennifer Lopez od lat udowadnia, że wiek to tylko liczba, a odpowiednia dieta i styl życia, potrafią zdziałać cuda.

Zero kofeiny, zero alkoholu, zero marchewek

Gwiazda jest w trakcie promowania swojej pierwszej linii kosmetyków "JLo Beauty". Trzeba przyznać, że jest żywą reklamą swoich produktów. Jednak Jennifer Lopez na każdym kroku podkreśla, jakie znaczenie dla pięknego wyglądu ma dieta oraz sport. Wokalistka je tylko organiczne produkty, wyeliminowała z diety kofeinę, alkohol oraz… marchewki. Trenuje kilka razy w tygodniu, skupia się głównie na ćwiczeniach siłowych, ale jest także fanką pole dance. Trzeba przyznać, że efekty jej pracy mówią same za siebie.

Zaskakująca odsłona "królowej piękności"

Instagram gwiazdy jest bardzo inspirujący. Zdjęcia z oficjalnych wystąpień przeplatają się z treningowi "selfie", na których gwiazda, w obcisłych strojach, prezentuje idealne ciało. Tym razem JLO dodała zdjęcie, na którym daleko jej do seksbomby.

Ostatni post wokalistki, to fotografia z wanny, na której widać śmieszny "czubek" ze zmoczonych włosów. Gwiazda ma na zdjęciu także zabawną minę. Followersi docenili humor swojej idolki. W komentarzach nazwali Jennifer Lopez "uroczą" i porównali ją do animowanego stwora: " Grinch.Lo?"

Nie bez powodu aktorka jest nazywana królową komedii romantycznych. Wkrótce będziemy mogli ją podziwiać w kolejnych filmach z tego gatunku. W przyszłym roku premierę ma mieć produkcja "Marry me", w której partnerować gwieździe będzie Owen Wilson. Jennifer Lopez rozpoczęła także zdjęcia do filmu "Shotgun Wedding".

Widać gwiazda nastraja się do nowych projektów we własnej wannie.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

#Wszechmocne. Spełnione i niezależne. Nowa akcja WP Kobieta