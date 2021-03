Była pierwszą miłością księcia Filipa. Sielanka nagle się skończyła

Historia miłości Elżbiety II i jej męża naprawdę przypomina doskonały scenariusz na oddzielny film. Wielu biografów od lat podkreśla, że ówczesna następczyni tronu brytyjskiego szczerze kochała swojego wybranka, za to on przede wszystkim liczył na podniesienie swojego statusu. Niewiele osób wie, ale wielką miłością Filipa była piękna brunetka o imieniu Osla.

Związek z Elżbietą na nieszczęśliwą miłością w tle

W 1939 roku młodziutka Elżbieta pojawiła się wraz z rodzicami na uroczystym obiedzie w Royal Naval College w Dartmouth. Szybko zauważyła na miejscu także 18-letniego wówczas Filipa, studenta akademii morskiej, księcia grecko-duńskiego pochodzenia. Elżbieta podobno od razu zakochała się w młodzieńcu, ale Filip nie zwracał na nią uwagi. Choć po latach decyduje się na małżeństwo z przyszłą królową Wielkiej Brytanii, czyni to wyłącznie z wyrachowania – jego wuj pragnął, aby książę wżenił się do królewskiej rodziny.

Przez kolejne lata niewiele zmienia się w życiu całej trójki. Dopiero w 1943 roku Filip zostaje zaproszony do posiadłości monarchii na wigilię. 17-letnia Elżbieta nieco się zmieniła i zaczyna coraz bardziej podobać się księciu. Właśnie wtedy decyduje o tym, że na pewno ożeni się z następczynią tronu. Ostatecznie dotychczasowa relacja z Oslą przechodzi w zapomnienie.

" Filip był chłopakiem Osli w prosty, miły sposób, jeśli mogę tak to ująć. Po prostu w ogóle o TYM nie myślałyśmy. Wychowano nas tak, byśmy, jak mawiała moja mama, »ładnie się zachowywały«" - powiedziała w jednej z rozmów dla "Daily Mail".

