Matylda Damięcka uczciła Dzień Kobiet. Zrobiła to w swoim stylu

Matylda Damięcka w ciągu ostatnich miesięcy skupiła się na komentowaniu bieżących spraw związanych z sytuacją w kraju i nie tylko. Jej mocne w przekazie ilustracje są bardzo często komentowane przez jej obserwatorów, ale także bywają mocno krytykowane. Teraz z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet rysowniczka postanowiła przesłać kolejny przekaz.

Siostra Mateusza Damięckiego nie przestaje zaskakiwać swoimi pomysłami na coraz to nowe ilustracje. Komentarze, które dodaje do swoich rysunków w pełni oddają otaczającą nas rzeczywistość. Tym razem na swój sposób podeszła do świętowania Dnia Kobiet.

Damięcka pokazała kilka ilustracji

Matylda Damięcka przyzwyczaiła internautów do tego, że zawsze celnie i pomysłowo komentuje kolejne wydarzenia albo zaskakujące sytuacje. Niekiedy posługuje się kilkoma rysunkami, dzięki którym może w pełni pokazać swoje stanowisko w danej sprawie. Damięcka pokusiła się 8 marca o specjalne slajdy, które zatytułowała po prostu "ona".

Na pierwszym rysunku widać kobietę niosącą dziecko na plecach, a w rękach trzyma ona siatki z zakupami. Z kolei na czubku głowy dzielnie trzyma Ziemię, co oczywiście symbolizuje cały świat na swojej głowie. Z kolei na drugim rysunku widać skuloną sylwetkę kobiety, natomiast pod nią Damięcka wypisała kilka epitetów z wyraźnym oddzieleniem końcówki "-ona": "zmartwi ona, wystrasz ona, znudz ona, zmęcz ona, stęskni ona, wykończ ona".

Pozostałe slajdy także bezpośrednio nawiązują do kobiet oraz przedstawiają trudności, z jakimi muszą borykać się we współczesnym świecie. Co ciekawe, rysowniczka dodała jeden tag podsumowujący Dzień Kobiet: "#gdybymmoglabycmezczyznajedendzienpewniebylabymkobieta".

Pod postem zaroiło się od wielu pozytywnych komentarzy od fanów Damięckiej: "Piękne, wymowne grafiki. Prawdziwe, trochę smutne", "Boskie One Wszystkie", "Jak zawsze wspaniałe", "Dużo miłości, wyrozumiałości, cierpliwości, pobłażliwości dla Pani. Dziękuję za trafianie w sedno, zawsze".

