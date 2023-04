Joanna Flis opisała pokolenie zimnego chowu i klucza na szyi: Mierzą się z nienasyceniem

Znów powołam się na profesora Sobierajskiego, który genezy upatruje w braku zaufania społecznego, także wobec władzy i autorytetów. Stąd fantazja, a dla niektórych przekonanie graniczące z pewnością, że prawdziwa wiedza jest gdzieś ukryta, nie znajdziemy jej w artykułach naukowych czy wynikach badań, trzeba dotrzeć do niej samodzielnie. To pewnie też pokłosie komuny i tego, jak mówili o świecie nasi rodzice lub dziadkowie: że wszystko, co publiczne, jest zafałszowane, kupione, służy temu, by wyrządzić nam krzywdę.