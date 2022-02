Współuzależnienie może prowadzić do dramatu. Terapeutka mówi o skutkach

Najczęściej jest tak, że jak ktoś trafia do gabinetu, to ma chociaż odrobinę oglądu na temat tego, że ktoś z ich bliskich pije. Często trafiają do terapeutów po to, aby dowiedzieć się, jak pomóc danej osobie, a sami twierdzą, że nie mają żadnych problemów poza tym, że ich partner/partnerka pije. Albo poza tym, że ich dziecko nadużywa smartfona, albo poza tym, że ich ojciec pije i nie chodzi do pracy. Osoby współuzależnione często oddzielają od siebie problemy, które na nich spływają. Nie rozumieją syndromu współuzależnienia i złoszczą się, kiedy proszę ich, aby przestali kontrolować osobę uzależnioną.