Joanna Jabłczyńska pokazała mamę. "Panowie zobaczcie jak wygląda naturalna, piękna Kobieta"

Jabłczyńska zachwala naturalność

Joanna Jabłczyńska to popularna aktorka telewizyjna, dubbingowa oraz teatralna. Swoją karierę zaczęła jeszcze jako dziecko i z powodzeniem kontynuowała ją przez kolejne lata. Oprócz tego aktorka łączy pracę w telewizji z karierą prawniczki. Jabłczyńska należy do grona bardzo wszechstronnych gwiazd, czego dowodem mogą być liczne projekty sportowe, w które się angażuje.

Aktorka dodała stare zdjęcie swojej mamy i w kilku zdaniach opisu zachwyciła się jej urodą. " Tak, tak… to moja Mama… teraz panowie zobaczcie, jak wygląda naturalna, piękna kobieta. W sumie paniom też polecam, jako wzór urody, zamiast zmienionych przez chirurgów, medycynę estetyczną, zabiegi i makijaż twarzy. Tak wyglądały kobiety przed Instagramem. I to bez filtrów " - napisała Jabłczyńska.

Jak widać aktorka chciała w ten sposób podkreślić, że nie ma nic lepszego od naturalności, a upiększające filtry w mediach społecznościowych, przerabianie zdjęć czy też dążenie za wszelką cenę do perfekcyjnego wyglądu mogą spowodować kompleksy u innych. Niedługo po zamieszczeniu zdjęcia mamy, pod wpisem Jabłczyńskiej zaroiło się od komplementów. Wielu fanów przyznało także rację aktorce:

"Ale jesteś podobna do mamy. Gdyby nie fakt, że to stare zdjęcie, pomyślałbym, że to ty"