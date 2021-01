Mary Trump chce całkowicie odciąć się od stryja. Zamierza zmienić nazwisko

Mary Trump w licznych wywiadach bardzo kąśliwie wypowiada się o swoim stryju. Uważa, że zrobił on wiele szkód w Stanach Zjednoczonych w czasie swojej prezydentury. 55-latka psycholożka ujawniła także, że zamierza jeszcze w tym roku zmienić swoje nazwisko, aby jej nie kojarzono z Donaldem Trumpem.

Szczera do bólu bratanica Trumpa

Mary Trump swego czasu napisała książkę, w której zamieściła niezbyt pozytywne wspomnienia o Donaldzie. Wprost nazwała go "najniebezpieczniejszym człowiekiem na świecie". Na łamach "Sunday Telegraph" bratanica byłego prezydenta stwierdziła, że wkrótce wszyscy dowiedzą się, ile rzeczywistych szkód dokonał stryj.

Kobieta odniosła się także do podsycanych plotek na temat Melanii i jej chęci rozwodu. Zaraz po opuszczeniu przez byłą już parę prezydencką Białego Domu, doszukiwano się w zachowaniu Melanii oznak rychłej niezależności oraz możliwego rozstania z mężem. Mary Trump nie traktuje serio tych plotek, za to rzuciła ogólne światło na małżeństwo stryja.

Bratanica stwierdziła, że Donald nie jest zdolny do tworzenia zdrowego związku, a także nie rozumie co oznaczają takie pojęcia jak: intymność oraz uczucie. Mary Trump nie wierzy, że Melania odejdzie od swojego męża, choć w sieci można przeczytać mnóstwo informacji na ten temat. W lipcu 2020 roku Mary napisała książkę pod znamiennym tytułem "Zbyt wiele i nigdy dość. Jak moja rodzina stworzyła najniebezpieczniejszego człowieka na świecie", w której poruszyła wiele kontrowersyjnych faktów z życia stryja.

Po opublikowaniu wspomnień Mary Trump zatrudniła całodobową ochronę, ponieważ bała się o własne życie. Do tej pory członkowie jej rodziny wytykają ją palcami oraz kpią z niej, ponieważ "zdradziła lojalność". We wtorek 19 stycznia 2021 roku psycholożka na wizji w CNN stwierdziła, że " To prawdopodobnie najgorszy dzień w jego życiu, ponieważ zegar tyka i kończy mu się czas".