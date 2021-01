Joanna Jabłczyńska zmieniła fryzurę? Pochwaliła się w sieci metamorfozą

Aktorka jest bardzo wszechstronna. Oprócz występowania w jednym z popularniejszych seriali, pracuje także jako radca prawny w jednej z warszawskich kancelarii. Świetnie sobie radzi we wszystkich podejmowanych zajęciach. Najmłodsi widzowie mogą kojarzyć Jabłczyńską także z wielu ról dubbingowych w bajkach.

Nagła zmiana wizerunku Jabłczyńskiej

Pierwsze skojarzenia, jakie przychodzą na myśl, gdy wspomina się nazwisko aktorki to promienny uśmiech i długie lekko pofalowane ciemne włosy. Jabłczyńska ostatnio postanowiła nieco "podkręcić" swój niezmienny wizerunek. Zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym ma platynowe włosy.

Diametralna metamorfoza zaskoczyła internautów. Większość z nich zachwalała zmianę na głowie aktorki, ale znaleźli się i tacy, którym nie przypadły do gustu blond włosy. "Trochę jak SIA w teledysku", "Ładnie Ci w każdej wersji", "Na szczęście to peruka. Blond absolutnie nie!", "Zdecydowanie wolę Panią w swoich włosach..." - to tylko niektóre komentarze pod postem.