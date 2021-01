Dwa lata od śmierci Adamowicza. Żona nosi jego obrączkę

To tragiczne wydarzenie poruszyło całą Polskę. Podczas finału WOŚP w Gdańsku na scenę wdarł się nożownik. Mężczyzna będący recydywistą trzykrotnie ranił prezydenta miasta, Pawła Adamowicza. Po zadaniu ciosów sprawca wykrzykiwał polityczne hasła skierowane przeciwko Platformie Obywatelskiej. Paweł Abramowicz zmarł 14 stycznia w szpitalu.

Magdalena Adamowicz nosi dwie obrączki

Podczas finału WOŚP w 2020 roku Magdalena Adamowicz zdecydowała się przemówić do zgromadzonych ludzi. Powiedziała wtedy, że choć straciła męża w tragicznych okolicznościach, to jednak nie czuje się wdową.

Żona prezydenta przyznała w jednym z wywiadów, że nie czuje nienawiści do zabójcy, jednak chciałaby otrzymać od niego konkretne odpowiedzi.

- Chciałabym poznać prawdę. Dlaczego tak się stało, co lub kto go do tego zainspirował - powiedziała Magdalena Adamowicz.