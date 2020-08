Joanna Koroniewska o powrocie córki do szkoły: "Jest jedną wielką niewiadomą"

Joanna Koroniewska wyznała, co czuje przed powrotem córki do szkoły. Aktorka cieszy się, że zakończy domowe nauczanie, a jednocześnie jest pełna obaw o zdrowie i bezpieczeństwo 11-letniej Janiny.

Joanna Koroniewska o powrocie córki do szkoły

Joanna Koroniewska została zapytana przez Beatę Tadlę, o powrót starszej córki do szkoły. Aktorka w przypływie szczerości opowiedziała, czym obecnie mierzy się jako rodzic i jak wspomina edukację domową. "Sam moment powrotu do szkoły, do pracy jest jedną wielką niewiadomą. My jako rodzice możemy powiedzieć, że to był nasz kolejny etat. Nie udało się wszystkiego zrealizować, część zajęć trzeba było zaliczyć. Usiąść, przypilnować. Śmiałam się, że dobrze, że nie gram w teatrze, bo nie miałabym czasu na szkolnictwo" - przyznała szczerze Koroniewska.