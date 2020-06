Joanna Koroniewska o swoich planach na wakacje. Pozowała w krótkiej sukience w kropki

Joanna Koroniewska w letniej sukience w kropki

Chociaż artystka myślami jest już na plaży, to jej stylizacja wcale nie wskazuje na to, że przyszło do nas lato. Aktorka co prawda wybrała krotką i zwiewną sukienkę w kropki, ale zestawiła ją z zamszowymi botkami, które sięgają do kostki. Biało-czarną kreację uzupełniła skórzaną kurtką o morskim odcieniu.