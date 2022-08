Joanna Koroniewska odnosi się do hejtu w komentarzach. Opublikowała kilka z nich

Joanna Koroniewska odnosi się do hejtu w komentarzach

"Ot i czym się tu chwalić, katastrofa", "A co to za stary szkielet? Przecież to ma co najmniej pół wieku", "Z tyłu plecy, z przodu plecy, pan Bóg stworzył ją dla hecy" - to tylko kilka z komentarzy, które pojawiły się pod zdjęciami na profilu Joanny Koroniewskiej.