Joanna Moro na premierze "Sielskiej wpadki". Wygodnie, ale stylowo

Joanna Moro na premierze "Sielskiej wpadki"

Joanna Moro zjawiła się na premierze "Sielskiej wpadki" w eleganckich spodniach w kant, połączonych z jasnym topem i fioletową marynarką w kratę. Do stylizacji dodała jasno-kremową torebkę i sportowe obuwie, tworząc tym samym wygodny, ale zwracający uwagę look. Lekkości dodała prosta fryzura oraz makijaż w stylu "make up no make up".